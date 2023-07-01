Мостовой: уход Вендела — потеря для «Зенита», но они спокойно смогут его заменить

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита». Его слова передает «РБ Спорт».

«Вендел — ключевой игрок «Зенита», его уход — сто процентов потеря. Вендел входит в топ-3 лучших футболистов РПЛ. Но все дело-то в том, что «Зенит» спокойно сможет его заменить, у них нет проблем с этим. Да, если уйдут пять человек, то будет сложнее. А так, конечно, они смогут быстро его заменить», — сказал Мостовой.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2027 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб позволил Венделу искать новую команду.