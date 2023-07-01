В РФС назвали Смолова одним из лучших нападающих России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что футболист московского «Динамо» Федор Смолов является одним из лучших нападающих России, передает «РБ Спорт».

«Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал. Федор принесет пользу «Динамо» в новом сезоне», — сказал Колосков.

Смолов, начинавший в «Динамо» профессиональную карьеру, а также проведший в составе бело-голубых два последних сезона, всего провел за клуб 123 матча, в которых отметился 23 голами.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 45 очков. Смолов в 24 матчах отметился десятью забитыми мячами.

Ранее экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ответил Смолову на слова об их конфликте на ЧМ-2018.