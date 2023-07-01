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В РФС назвали Смолова одним из лучших нападающих России

Почетный президент РФС Колосков назвал Смолова одним из лучших нападающих России

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Телеграм-канал ФК «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что футболист московского «Динамо» Федор Смолов является одним из лучших нападающих России, передает «РБ Спорт».

«Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал. Федор принесет пользу «Динамо» в новом сезоне», — сказал Колосков.

Смолов, начинавший в «Динамо» профессиональную карьеру, а также проведший в составе бело-голубых два последних сезона, всего провел за клуб 123 матча, в которых отметился 23 голами.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 45 очков. Смолов в 24 матчах отметился десятью забитыми мячами.

Ранее экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ответил Смолову на слова об их конфликте на ЧМ-2018.

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