В «Шабаб Аль-Ахли» прокомментировали слухи об интересе к Кокорину

Спортивный директор клуба из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса опроверг слухи об интересе к россиянину Александру Кокорину, передает Sport24.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — сказал Эсса.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года. Прошлым летом россиянин на правах аренды стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», с которой у форварда заключен контракт до лета 2024 года.

Ранее Кокорин на тюремном жаргоне обратился к «Барселоне».