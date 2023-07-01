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Призванный в армию хоккеист подписал новый контракт с ЦСКА

Metaratings: призванный в армию вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на два года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский голкипер Иван Федотов, призванный в армию летом прошлого года, подписал новый контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По данным издания, новое соглашение вратаря с армейцами рассчитано на два года. Федотов завершит службу в начале июля.

1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста, подписавшего контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», подозревали в уклонении от службы в армии.

Позднее хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

Федотов был основным вратарем национальной сборной на Олимпийском турнире в 2022 году. В Пекине россияне завоевали серебряные медали.

Ранее российский хоккеист рассказал о прикольных вопросах на собеседовании в НХЛ.

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