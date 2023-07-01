Футболист ЦСКА может продолжить карьеру в Англии

Футболист московского ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в клубе английского Чемпионшипа «Кардифф Сити», сообщает журналист Глен Уильямс в Twitter.

«Кардифф» в прошлом сезоне занял 21 место в Чемпионшипе, набрав 49 очков. Этот результат позволил валлийскому клубу остаться в лиге на следующий сезон.

В июле 2022 года Эджуке воспользовался решением Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года. Он перешел в «Герту» на правах аренды и сыграл 21 матч, в котором отдал три результативные передачи.

В состав московского ЦСКА Эджуке перешел в 2020 году, заключив контракт до 2024 года. Сумма перехода составила €11,5 млн.

ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России, отстав от петербургского «Зенита» на 12 очков, а также выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче «Краснодар».

Ранее в «Херенвене» заявили, что ЦСКА до сих пор не рассчитался за трансфер футболиста.