Финалист Лиги чемпионов подписал форварда сборной Франции

Миланский «Интер» подписал контракт с форвардом сборной Франции Маркусом Тюрамом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Условия контракта с 25-летним нападающим, перешедшим в «Интер» на правах свободного агента, не сообщаются. По информации СМИ, соглашение рассчитано на пять лет.

Тюрам с с 2019 года он выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». В Бундеслиге он принял участие в 111 матчах, в которых записал на свой счет 34 гола. Футболист является сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.

В минувшем сезоне «Интер» занял третье место в турнирной таблице Серии А. Также подопечные Симоне Индзаги дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 20 августа. Завершится турнир 26 мая 2024 года.

Ранее «Интер» объявил об уходе экс-капитана клуба.