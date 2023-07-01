Футболист «Олимпиакоса» не хочет переезжать в Россию из-за родственников с Украины

Московский футбольный клуб «Спартак» столкнулся с трудностями при приобретении защитника «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, «Олимпиакос» не согласен на предложение красно-белых в €3 млн. Греческий клуб хочет 6 млн за Рябчука.

Отмечается, что сам футболист тоже не склонен к продолжению карьеры в России из-за наличия предложений из европейских клубов и негативного отношения близких родственников из Украины к варианту трансфера в РФ.

Рябчук родился в Молдавии и в четырехлетнем возрасте с родителями перебрался в Португалию. Там он закончил футбольную школу «Порту», два года числился в основной команде, но ни одного матча так и не сыграл.

В 2021 году «Олимпиакос» купил Рябчука у португальского клуба «Пасуш де Феррейра». Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2025 года.

С 2018 года защитник вызывается в сборную Молдавии. За это время он провел за национальную команду 41 матч.

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