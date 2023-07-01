Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне

Теннисист Медведев заявил, что хочет показать свой максимум на Уимблдоне

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Его слова приводит официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На данный момент Уимблдон — это турнир «Большого шлема», где у меня худший результат, четвертый круг. На «Ролан Гарроc» я доходил до четвертьфинала. Так что точно хочу это изменить. Чувcтвую, что cпоcобен хорошо играть на Уимблдоне, но, как вcегда, еcть много cильных cоперников, которые не хотят, чтобы тебе это удалоcь», — сказал спортсмен.

Он добавил, что хочет показать на турнире свой максимум.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP, в первом круге турнира сыграет против 20-летнего британца Артура Фери.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР заявила, что не считает Медведева фаворитом Уимблдона.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях