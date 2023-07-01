Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Его слова приводит официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На данный момент Уимблдон — это турнир «Большого шлема», где у меня худший результат, четвертый круг. На «Ролан Гарроc» я доходил до четвертьфинала. Так что точно хочу это изменить. Чувcтвую, что cпоcобен хорошо играть на Уимблдоне, но, как вcегда, еcть много cильных cоперников, которые не хотят, чтобы тебе это удалоcь», — сказал спортсмен.

Он добавил, что хочет показать на турнире свой максимум.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP, в первом круге турнира сыграет против 20-летнего британца Артура Фери.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР заявила, что не считает Медведева фаворитом Уимблдона.