Арбитр Карасев назвал самые сложные для себя матчи

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев признался, что матчи между московским ЦСКА и «Спартаком» остаются для него самыми сложными. Слова судьи приводит Legalbet.

«Я уже 30 лет в судействе. Приходилось работать на разных матчах в Европе, в России. Все проходило спокойно.

Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это ЦСКА — «Спартак». С 2011 года работаю на этом дерби как главный судья и с каждым матчем все сложнее и сложнее. Во время игры постоянно случаются спорные эпизоды, горячие моменты, футболисты все заряженные.

Давление с их стороны? Когда был моложе, пытались меня прощупать: вывести из равновесия, что-то сказать, показать. Сейчас уже лет 10 такого нет. У нас с футболистами взаимное уважение.

Все понимают, что на опытного судью никак не повлиять. Во время игры на эмоциях могут что-то сказать и все, после игры жмем руки и благодарим за игру. Если надо объясняю, почему в каком-то эпизоде я принял такое решение», — сказал Карасев.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА (2:1) на 67-й минуте российский нападающий красно-белых Александр Соболев показал бразильскому защитнику армейцев Виллану Роше неприличный жест.

Обслуживающий эту встречу Карасев принял решение удалить обоих игроков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза РФС позже отменил красную карточку Роши, Соболев получил бан на три матча РПЛ.

Ранее Роша рассказал о своем отношении к Соболеву после конфликта.