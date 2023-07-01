Черчесов вспомнил подробности победы сборной России над Испанией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вспомнил обстоятельства победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы ведь уже провели вместе два года к тому моменту, прошли через шквал критики и бог знает чего еще, так что я научился хорошо чувствовать нашу раздевалку. Это нечто неуловимое, что трудно передать человеку со стороны.

Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником.

То же cамое я видел и по ходу cамой игры. Упреждая ваш cледующий вопроc, cкажу, что и по ходу матча, до cамого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята cделают для этого вcе возможное и невозможное», — сказал Черчесов.

Основное время матча Россия — Испания завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Черчесова — 4:3. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.

В декабре 2021 года Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Под его руководством команда из Будапешта дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.

Ранее Черчесов ответил, хотел ли бы снова возглавить сборную России.