Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» мог получить £30 млн в обход финансовых правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает The Times.

По информации издания, создатели YouTube-фильма о финансовых нарушениях «Cити» получили доступ к отчету УЕФА за 2020 год о финансовой деятельности английского клуба.

Из отчета следует, что клуб получил две выплаты по £15 млн от неизвестной личности из Абу-Даби. Это произошло в 2012 и 2013 годах.

Переводы были оформлены как спонсорские выплаты от принадлежащей ОАЭ телекоммуникационной компании Etisalat. Однако УЕФА сделал вывод, что в реальности это было «замаскированное финансирование» от владельцев «горожан» из Абу-Даби, что является нарушением правил союза.

Предполагается, что эта ситуация является одним из 115 нарушений финансовых правил с сезона-2009/10, в которых Английская премьер-лига (АПЛ) обвинила «Манчестер Сити» в феврале.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее экс-капитан «Ман Сити» перешел в «Барселону».