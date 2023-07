Бразилец завещал все свое состояние Неймару

Бразилец заявил, что завещает все свои активы футболисту «Пари Сен-Жермен» Неймару. Его слова приводит Metropoles.

«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Я правда понимал, что мне некому оставить свои активы на случай моей смерти.

Мне нравитcя Неймар, я во многом идентифицирую cебя c ним. Я тоже cтрадаю от клеветы, я тоже очень cемейный человек, и его отношения c отцом мне очень напоминают мои c папой, который уже умер. Но, прежде вcего, я знаю, что он не алчен, что в наше время редкоcть.

Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу. Я пытался сообщить об этом Неймару, но безуспешно», — сказал мужчина.

Неизвестно, какими активами располагает бразилец. На составление завещания он потратил 400 реалов (около €75).

С 2017 года нападающий защищает цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. С 2013 по 2017 год он выступал за каталонскую «Барселону». Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 29 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.

