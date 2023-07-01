«Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за поддержки ЛГБТ

Футбольный клуб «Барселона» потерял около полумиллиона подписчиков из-за акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на компанию Xerpa Studio.

В «День гордости», который прошел 28 июня, каталонцы вывесили радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Также радужные цвета были добавлены на фотографии профилей клуба в социальных сетях.

По информации издания, после этой акции «Барса» потеряла 440 000 подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сине-гранатовые, у которых более 122 миллионов подписчиков в этой социальной сети, в среднем набирала до 30 000 в день. В первые 24 часа после публикации клуб лишился 306 000 подписчиков. На следующий день он потерял еще 134 000.

Девять из десяти клубов высшего дивизиона чемпионата Испании, опубликовавших в Instagram пост в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков. Самый ощутимый отток — у «Барселоны».

В прошлом сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, опередив занявший второе место мадридский «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов подопечные Хави не смогли преодолеть групповой этап.

Ранее российский футболист на тюремном жаргоне обратился к «Барселоне».