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Менеджер Александра Емельяненко рассказал о реабилитации бойца

Менеджер Емельяненко Бурчак заявил, что сейчас нет никаких опасений за здоровье бойца

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alexemelyanenko/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Никита Бурчак, менеджер бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, рассказал о процессе реабилитации спортсмена, которую он проходит в Ингушетии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Задача была изолировать Сашу, увезти из Москвы. Здесь для него много негативных факторов. Ингушетия была выбрана оптимальным местом, благо были люди, которые готовы помочь.

Одна из самых сложных задач была — транспортировать его, с чем мы благополучно справились. Над этим работали — я, Владимир Хрюнов и Лом‑Али Газгириев. Его прекрасно встретили в Ингушетии.

На данный момент восстанавливается для последующих выступлений. Выступать он хочет сам, никто его не заставляет. Смотрим за состоянием физического и морального здоровья Александра. Сейчас все хорошо, никаких опасений нет», — заявил Бурчак.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее Бурчак признал, что бой Емельяненко против Ершова был постановочным.

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