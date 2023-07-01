«Спартак» намерен купить воспитанника «Порту»

Московский «Спартак» намерен приобрести молдавского защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом сообщает Sport24Gr.

Москвичи предложили за переход 25-летнего футболиста €3 млн. Греческий клуб предложение не устраивает, он хочет получить за игрока сборной Молдавии €5 млн.

Интерес к 25-летнему Рябчуку также проявляли французские «Лилль» и «Нант», но их предложения также не соответствовали запросам «Олимпиакоса».

Рябчук родился в Молдавии и в четырехлетнем возрасте с родителями перебрался в Португалию. Там он закончил футбольную школу «Порту», два года числился в основной команде, но ни одного матча так и не сыграл.

В 2021 году «Олимпиакос» купил Рябчука у португальского клуба «Пасуш де Феррейра». Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2025 года.

С 2018 года защитник вызывается в сборную Молдавии. За это время он провел за национальную команду 41 матч.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место, пропустив вперед себя ЦСКА и «Зенит». Летом клуб расстался с левым защитником из Польши Мацеем Рыбусом.

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