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Тарасова оценила шансы Трусовой вернуться на лед вслед за Щербаковой

Тарасова не знает, сможет ли возвращение Щербаковой замотивировать Трусову

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не уверена, что Александра Трусова может вернуться на лед вслед за Анной Щербаковой. Ее слова передает РИА Новости.

«Ане я желаю счастливого пути. Я не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам», — сказала Тарасова.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

Стоит отметить, что Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и участии в ледовых шоу.

27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Трусова в сезоне 2022/23 выступала на внутренних соревнованиях. Она стала второй на этапе в Самаре и третьей на этапе в Сочи.

С весны 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Щербакова рассказала, почему не пересматривает победный чемпионат мира.

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