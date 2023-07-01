Мостовой назвал имя футболиста, который может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о потенциальных результатах вингера «Локомотива» Сергея Пиняева. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

«Последнее время очень много говорят о Пиняеве. Это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Новый сезон покажет, насколько все эти разговоры оправданы. Пиняев многое умеет на поле, хорош в завершении быстрых атак.

Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что «Локомотив» в прошлом сезоне будет бороться за выживание?» — сказал Мостовой.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять голов. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». После возвращения в РПЛ он отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

Ранее Олег Романцев оценил вероятное возвращение Дзюбы в «Спартак».