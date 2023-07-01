Тренер Хабиба рассказал, когда боец был близок в возвращению в UFC

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что россиянин раздумывал над возвращением в октагон. Его слова передает FightBook MMA.

«В UFC пытались сделать так, чтобы Хабиб вернулся, и в какой-то момент он был близок к возвращению.

На одном из турниров в Абу-Даби Хабиб сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя Макгрегора с Порье. Хабиба в итоге ничего не зацепило, в UFC еще пытались его вернуть, но уже было бесполезно. Ему это было неинтересно», — сказал Мендес.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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