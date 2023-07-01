Игрок ЦСКА Дивеев назвал фаворитов нового сезона в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что командам не нужно бояться «Зенита». Его слова передает Bobsoccer.

«Я всегда говорил, что против «Зенита» надо играть в футбол. Зачастую команды, которые едут к ним на стадион, прижимаются к своим воротам, и результат в итоге — 0:3, 0:5 или что-то в этом роде. Конечно, у них в составе большие мастера, но бояться их не нужно. Еще раз скажу, надо выходить и играть.

Фавориты чемпионата России? Мы, «Зенит», «Локомотив». Возможно, еще «Спартак», — сказал Дивеев.

Дивеев в минувшем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России («Зенит» как победитель Российской премьер-лиги, ЦСКА — как обладатель Кубка России). Встреча состоится в Казани.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Ранее Валерий Шмаров заявил, что «Спартак» подарил серебро ЦСКА.