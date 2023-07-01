Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Непомнящий об очередном бразильце в «Зените»: не могу сказать, что воспринимаю это позитивно

Тренер Непомнящий заявил, что новичок «Зенита» не изменит уровень команды

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что переход нового бразильского игрока в «Зенит» не повлияет на уровень команды. Его слова передает «Все про спорт».

«Не могу сказать, что я воспринимаю это позитивно, нет, я считаю, что в условиях, когда вся страна в изоляции, футбол должен тоже как-то к этому следовать, потому что это, с одной стороны, дает шансы для отечественных игроков раскрывать свой потенциал, с другой стороны, надо финансово как-то задумываться.

Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот такого уровня, на котором играл «Зенит» в прошлом сезоне, не будет», — сказал Непомнящий.

29 июня «Зенит» объявил о подписании 17-летнего Педро. В команде уже играет восемь представителей Бразилии.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее Владимир Пономарев рассказал, в чем ЦСКА превосходит «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях