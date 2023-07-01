Тренер Непомнящий об очередном бразильце в «Зените»: не могу сказать, что воспринимаю это позитивно

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что переход нового бразильского игрока в «Зенит» не повлияет на уровень команды. Его слова передает «Все про спорт».

«Не могу сказать, что я воспринимаю это позитивно, нет, я считаю, что в условиях, когда вся страна в изоляции, футбол должен тоже как-то к этому следовать, потому что это, с одной стороны, дает шансы для отечественных игроков раскрывать свой потенциал, с другой стороны, надо финансово как-то задумываться.

Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот такого уровня, на котором играл «Зенит» в прошлом сезоне, не будет», — сказал Непомнящий.

29 июня «Зенит» объявил о подписании 17-летнего Педро. В команде уже играет восемь представителей Бразилии.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее Владимир Пономарев рассказал, в чем ЦСКА превосходит «Зенит».