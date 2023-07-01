Игрок «Ростова» о вызове в сборную России: я не Смолов и не Кокорин, поеду с закрытыми глазами

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России в ноябре 2022 года. Его слова передает Metaratings.

«Я на тот момент был не готов к сборной, поэтому Карпин не вызвал. Если бы я оказался готов, то, думаю, Георгиевич меня вызвал бы.

Я пока еще не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду.

Если будет такая возможность, поеду туда с закрытыми глазами», — сказал Мелехин.

Мелехин в окончательный список Карпина в 2022 году не вошел. Александр Кокорин и Федор Смолов в своих интервью заявляли о том, что в текущей ситуации не видят смысла от вызова в национальную команду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также с Ираком и Ираном.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России перешел в «Зенит».