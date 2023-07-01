Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Ростова» о вызове в сборную России: я не Смолов и не Кокорин, поеду с закрытыми глазами

Игрок «Ростова» Мелехин не разделяет позицию Смолова и Кокорина касательно вызова в сборную России

close
100%
«ФК Пари Нижний Новгород»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России в ноябре 2022 года. Его слова передает Metaratings.

«Я на тот момент был не готов к сборной, поэтому Карпин не вызвал. Если бы я оказался готов, то, думаю, Георгиевич меня вызвал бы.

Я пока еще не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду.

Если будет такая возможность, поеду туда с закрытыми глазами», — сказал Мелехин.

Мелехин в окончательный список Карпина в 2022 году не вошел. Александр Кокорин и Федор Смолов в своих интервью заявляли о том, что в текущей ситуации не видят смысла от вызова в национальную команду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также с Ираком и Ираном.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России перешел в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях