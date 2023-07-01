Ветеран ЦСКА рассказал, в чем красно-синие превосходят «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что красно-синие в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) будут нацелены на чемпионство. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что цели уже поставили. Мы нацелены на первое место, на чемпионство. Мы должны обойти питерский «Зенит». Конкуренцию мы составим хорошую. У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у «Зенита». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это.

Конечно, немаловажным фактором станет судейство. Надеюсь, что сейчас все наладят, и ситуация изменится», — сказал Пономарев.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. Начало матча в 17.00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» Руслан Литвинов назвал задачу команды на сезон.