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Тарасова оценила шансы российских фигуристов на участие в Гран-при

Тарасова считает, что у российских фигуристов не осталось шансов на участие в Гран-при

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит в то, что российские фигуристы смогут принять участие в этапах Гран-при в сезоне-2023/24. Ее слова передает РИА Новости.

«Шансов уже, наверное, не остается. Это может повлиять на мотивацию фигуристов», — сказала Тарасова.

28 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал список участников предстоящих этапов Гран-при, в котором не оказалось ни одного российского фигуриста.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее в ФФККР назвали условие, при котором россияне еще смогут выступить на Гран-при.

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