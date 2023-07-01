Боец Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в социальных сетях обвинил правительство своей страны в грабеже.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами!

RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабят, лгут, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!», — написал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

В начале июня Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».

Ранее Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании.