Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему дал сыну русское имя

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью на клубном YouTube-канале объяснил, почему его сын получил российское имя. Новорожденного назвали Гильермо-Николай.

«Для меня важна история, весь контекст. Это дань уважения «Спартаку» и всем людям здесь. Моей семье здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно. Мой сын должен знать и понимать, что родился именно в этом месте», — сказал Абаскаль.

По результатам сезона 2022/23 «Спартак» занял третье место, пропустив вперед себя ЦСКА и «Зенит». Также по ходу сезона команде не удалось завоевать Кубок России. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов. Обладателем трофея стал московский ЦСКА.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.

В апреле испанец женился в Москве и сфотографировался на Красной площади.

Ранее сообщалось, что Абаскаль заинтересован в трансфере игрока из чемпионата Испании.