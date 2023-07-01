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Стало известно, сколько просит «Зенит» за трансфер Клаудиньо

«Зенит» намерен выручить за продажу полузащитника Клаудиньо €17-18 миллионов

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РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо €17-18 млн. Об этом сообщает Globo.

СМИ сообщали об интересе к полузащитнику сине-бело-голубых от «Фламенго». Как сообщает издание, бразильский клуб будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми. Клаудиньо не против перехода в «Фламенго».

Переговоры с 26-летним полузащитником начались в конце июня, и тема сборной Бразилии использовалась как центральная, чтобы убедить его. Если «Фламенго» удастся закрыть сделку с российским клубом, Клаудиньо подпишут до декабря 2027 года.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стоит отметить, что Клаудиньо вместе со своим бразильским партнером по команде Малкомом получил паспорт гражданина России.

Ранее сообщалось, что российский футболист разорвал контракт с испанским клубом из Ла Лиги.

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