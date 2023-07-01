Российский футболист разорвал контракт с испанским клубом

Российский нападающий Никита Иосифов досрочно расторг контракт с испанским «Вильярреалом». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение форварда с испанским клубом было рассчитано до лета 2026 года.

«Удачи им всем в их новых профессиональных приключениях!» — сказано на сайте.

Помимо него команду покинул целый ряд игроков: Гроге, Миге Леаль, Адриан де ла Фуэнте, Икер Гужон и Джанни Кассаро.

Российский игрок подписал контракт с клубом в июле 2021 года. До этого он выступал за московский «Локомотив». За московскую команду он провел шесть игр, одна из которых в Лиге чемпионов против «Баварии». Он также является игроком молодежной сборной России.

Сначала россиянин играл за вторую команду «Вильярреала», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе.

За основную команду Иосифов дебютировал в январе 2022 года, отметившись забитым мячом. Всего за это время он провел два матча за «Вильярреал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иосифова в €800 тыс.

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