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В «Сельте» назвали Карпина живой легендой

«Сельта» в честь 100-летия посвятила пост Карпину

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Испанская «Сельта» в преддверии своего 100-летнего юбилея в социальных сетях вспоминает важных игроков в истории клуба. Под 32-м номером команда упомянула россиянина Валерия Карпина.

«Российский футболист Валерий Карпин занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – Александром Мостовым.

Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы.
Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», — сказано в сообщении.

Валерий Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год. За это время он провел 168 матчей, забив 26 голов. Россиянин выиграл с клубок Кубок Интертото (2000 год) и Кубок Испании (сезон-2000/2001).

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее Виктор Мелехин рассказал о диете Карпина.

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