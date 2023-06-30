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В Бразилии отреагировали на новость об интересе к игроку ЦСКА

Директор «Гремио» Брум опроверг новость об интересе к игроку ЦСКА Карраскалю

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор бразильского «Гремио» Антонио Брум опроверг информацию об интересе к игроку московского ЦСКА Хорхе Карраскалю, передает «Спорт-Экспресс».

«Нет, мы не следим за Карраскалем. До этого тоже не интересовались», — сказал Брум.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач.

По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23, до этого он выступал за красно-синих на правах аренды.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял второе место.

Ранее бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев сравнил легионера армейцев Карраскаля с овощем.

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