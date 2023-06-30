Соседи Роналду возмущены домом футболиста

Соседи португальского футболиста Криштиану Роналду высказали недовольство строительством нового особняка футболиста в Португалии, передает Look.

«Предстоит еще минимум год работ. Работы идут уже три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица была перекрыта на несколько месяцев, мой сад полон пыли», — сказал один из соседей.

Также люди возмущены тем, что из окна дома Роналду видны другие участки.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

Ранее португальский тренер согласился возглавить команду Роналду.