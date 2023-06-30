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Боец Василевский высказался о состоянии здоровья Александра Емельяненко

Боец Василевский рассказал, что в последнее время были видны проблемы со здоровьем Емельяненко

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alexemelyanenko/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский высказался о состоянии здоровья Александра Емельяненко, передает MMA.Metaratings.ru.

«Последнее время Емельяненко очень плохо выглядел. Было видно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Если он сумеет их решить, то еще будет выступать», — сказал Василевский.

26 мая Емельяненко одолел блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

У Емельяненко существуют проблемы с алкоголем. 10 июня российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что Емельяненко уехал в реабилитационный центр в Ингушетии.

Ранее менеджер Емельяненко Никита Бурчак признал, что бой против блогера Ершова был постановочным.

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