Боец Василевский высказался о состоянии здоровья Александра Емельяненко

Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский высказался о состоянии здоровья Александра Емельяненко, передает MMA.Metaratings.ru.

«Последнее время Емельяненко очень плохо выглядел. Было видно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Если он сумеет их решить, то еще будет выступать», — сказал Василевский.

26 мая Емельяненко одолел блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

У Емельяненко существуют проблемы с алкоголем. 10 июня российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что Емельяненко уехал в реабилитационный центр в Ингушетии.

Ранее менеджер Емельяненко Никита Бурчак признал, что бой против блогера Ершова был постановочным.