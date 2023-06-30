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Полузащитник «Спартака» Литвинов назвал задачу команды на сезон

Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что клуб постарается остановить гегемонию «Зенита»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что в следующем сезоне красно-белые постараются стать победителями Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В «Спартаке» одна задача — побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму. Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ», — сказал Литвинов.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда стала третьей, уступив «Зениту», который выиграл пятое подряд чемпионство, 16 очков.

Также красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России. «Спартак» вылетел из розыгрыша турнира сезона-2022/23 на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 2:1.

Ранее футболист Даниил Денисов назвал второй по популярности клуб в Санкт-Петербурге.

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