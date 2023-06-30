Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи об ухудшении своего здоровья, передает РИА Новости.

«Я вроде ничего, сейчас дома нахожусь, со мной все в порядке», — сказала Тарасова.

28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасовой в седьмой раз за июнь вызвали скорую помощь. Причиной вызова врачей стало повышенное давление. По сообщению источника, последние недели Тарасова чувствует себя неважно, однако от госпитализации отказывается.

22 июня Telegram-канал Mash написал, что Тарасова из-за плохого самочувствия также обратилась к врачам: сначала у нее заболела голова из-за мигрени, потом онемели руки, и тренер потеряла сознание.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

Ранее Илья Авербух рассказал о состоянии Тарасовой на фоне новостей о ее здоровье.