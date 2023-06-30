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Колосков рассказал, при каком условии крымские клубы не будут играть в турнирах под эгидой РФС

Почетный президент РФС Колосков: крымские клубы не будут играть под эгидой РФС, если им запретил УЕФА

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что крымские клубы не смогут принимать участие в турнирах под эгидой организации, если есть запрет от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «ВсеПроСпорт».

«Если УЕФА запретил, то, конечно, они не будут играть. Надо до начала соревнований провести определенную работу. Объяснить УЕФА, что по нашей конституции эти клубы имеют право играть», — сказал Колосков.

В июне Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов, которая намечена на сезон-2023/24.

В новом сезоне в Первой лиге выступят «Севастополь» и «Рубин» из Ялты. Также к этому дивизиону присоединятся «Химки» и «Торпедо», покинувшие Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Евгений Ловчев высказал свою позицию о включении крымских клубов в турниры под эгидой РФС .

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