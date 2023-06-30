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Экс-биатлонист Васильев назвал правительство Чехии умалишенными

Биатлонист Васильев о запрете россиянам соревноваться в Чехии: им можно ставить диагноз умалишенных

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал правительство Чехии умалишенными за запрет россиянам принимать участие в соревнованиях на территории страны, передает РИА Новости.

«Им можно ставить диагноз умалишенных. Они сейчас в своей злобе даже не понимают, как еще побольнее нас укусить. Придет тот момент, когда они захотят с нами дружить снова», — сказал Васильев.

Васильев отметил, что за это все нужно «благодарить» президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который полтора года назад призвал все международные федерации к тому, чтобы отстраняли российских спортсменов от международной деятельности.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Ранее тренер Валентина Родионенко заявила, что чехи сходят с ума перед Олимпиадой.

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