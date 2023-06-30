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Финалист Лиги чемпионов объявил об уходе экс-капитана клуба

Словацкий защитник Шкриньяр покинул «Интер»

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Antonio Calanni/AP Photo

Миланский «Интер» объявил об уходе из клуба словацкого защитника Милана Шкриньяра в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на пресс-службу команды.

Футболист перешел в миланский клуб в 2017 году из «Сампдории». До этого он играл в Словакии. В составе «Интера» он стал чемпионом Серии А, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Италии, в 2020 году дошел с командой до финала Лиги Европы, в 2023-м — до финала Лиги чемпионов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, на следующей неделе 28-летний Шкриньяр будет представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен».

Защитник в феврале сообщил словацким СМИ, что заключил предварительный контракт с французским клубом. Позднее «Интер» и «ПСЖ» не могли договориться о трансфере. Из-за этой ситуации Шкриньяр был лишен капитанской повязки в своем клубе.

Ранее нападающий «Интера» перешел в турецкий клуб.

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