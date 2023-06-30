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Малком дал новичку «Зенита» Коваленко прозвище

Футболист «Зенита» Малком дал новичку клуба Коваленко прозвище «Клаудиньо»

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ФК «Зенит»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком дал прозвищу новичку сине-бело-голубых Александру Коваленко на первой же тренировке россиянина в составе команды.

Во время занятия Малком обратился к Коваленко «Эй, Клаудиньо», намекая на сходство причесок двух футболистов.

30 июня Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи», подписав контракт до 2028 года.

19-летний Коваленко — воспитанник академии «Чертаново». Зимой 2022 года перешел в самарские «Крылья Советов». Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за «Крылья» на правах аренды.

В активе Коваленко 30 матчей за самарский клуб, в которых он забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Осенью 2022 года Коваленко впервые вызвали в сборную России, 24 сентября он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Ранее итальянский клуб пожаловался на слишком высокую зарплату российского футболиста.

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