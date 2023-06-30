Врач объяснил, откуда у Костомарова большое отверстие в шее

Реабилитолог Константин Терновой заявил, что отверстие в шее фигуриста Романа Костомарова, которые заметно на видео его тренировок в протезах, осталось после трахеостомии и не представляет угрозы для здоровья. Слова специалиста приводит Sport24.

«Как и любая рана, это отверстие зарастет само собой. Для искусственной вентиляции легких делают подобный разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям. Сейчас ИВЛ Роману, скорее всего, не понадобится, но осталась дырка, которая достаточно быстро заживет», — сказал Терновой.

Костомаров уже приступил к занятиям на велотренажере в протезах для ног. Он занимается не более часа каждый день, поскольку в процессе привыкания к искусственным конечностям возникают болевые ощущения. Протезы для рук фигуристу еще не установили.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой находится в больнице с января этого года, когда его доставили в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Осложнения заболевания привели к отмиранию тканей и ампутации голеней, пальцев одной руки и кисти — другой.

Ранее врач назвал настоящим медицинским чудом восстановление Костомарова.