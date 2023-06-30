Экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста был шокирован его арестом в Польше

Российский тренер по хоккею Олег Комиссаров заявил, что неожиданно потерял связь со своим спортсменом Максимом Сергеевым, который, по информации Telegram-канала Mash, был задержан в Польше по обвинению в шпионаже. Слова Комиссарова приводит «Спорт-экспресс».

«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны. Даже не могу представить себе его арест за шпионаж», — сказал специалист, который занимался с Сергеевым в московском «Спартаке» 2003 года рождения.

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало 19-летнего хоккеиста, выступавшего в первой лиге страны, и обвинило его в «исследовании критически важной инфраструктуры» и шпионаже в пользу России.

«Это уже 14-й задержанный член шпионской сети», — написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в Twitter.

Ранее в Госдуме заявили, что польские власти «перешли все границы», арестовав хоккеиста.