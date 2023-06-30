Бой Маска и Цукерберга назвали «самым большим посмешищем в истории»

Американский боец ММА, второй номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли и его тренер Тим Уэлч раскритиковали физическую форму Илона Маска и Марка Цукерберга на YouTube-канале Suga.

«Это будет самым большим посмешищем в истории, если они когда-нибудь подерутся», — сказал Уэлч.

«Если только они не приведут себя в форму, — заметил О'Мэлли. — Например, год позанимаются с тренерами. В таком случае они хотя бы будут по-другому выглядеть, пусть на качество боя это и не повлияет. Плюс Цукерберг занимался единоборствами (в мае этого года выиграл любительский турнир по джиу-джитсу — «Газета.Ru»). А Илон просто говорил, что тренируется. Просто представьте: Маск прилагает все усилия, чтобы спасти Землю, а потом говорит: «Слушайте, возьму перерыв от этого дела, чтобы подготовиться к поединку». Лучше пусть вернется к работе».

Также Уэлч заявил, что ему было бы интересно узнать, с кем из профессионалов Маск и Цукерберг будут тренироваться в преддверии поединка.

«Все предлагают им свои услуги — буквально 90 тыс. бойцов, — ответил О'Мэлли. — Я думаю, они согласятся потренироваться с каким-нибудь чемпионом».

Маск предложил оппоненту встретиться в октагоне после того, как компания Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена) приступила к разработке своего аналога Twitter. 39-летний IT-бизнесмен ответил согласием.

Глава UFC Дана Уайт приступил к организации боя, который может состояться в римском Колизее.

Ранее тренер чемпиона UFC назвал фаворита боя между Маском и Цукербергом.