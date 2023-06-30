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Президент «Барселоны» назвал «неприкосновенных» в клубе

Президент «Барсы» Лапорта назвал футболистов каталонского клуба, которые не продаются

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Reuters

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта назвал игроков клуба, которые не продаются. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«В прошедшем сезоне нам предлагали 100 млн евро за де Йонга, и мы отказались.

Есть ключевые игроки, которые не продаются. Также у нас были предложения по Педри, Араухо, Кристенсену и Фати», – сказал Лапорта.

На данный момент, по сообщениям Diario Sport, зарплатная ведомость «Барселоны» на сезон-2023/24 составляет €530 млн. Руководство клуба намерено снизить ее до €450 млн. Испанцы намерены расстаться с рядом игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, опередив занявший второе место мадридский «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов подопечные Хави не смогли преодолеть групповой этап.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что УЕФА хотел «кинуть» каталонский клуб.

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