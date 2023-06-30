Романцев высказался о будущем Промеса после тюремного приговора в Нидерландах

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что он не вправе решать судьбу футболиста красно-белых Квинси Промеса после судебного приговора игроку в Нидерландах. Слова Романцева приводит «Спорт-Экспресс».

«Должен ли Промес играть за «Спартак»? Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию», — сказал специалист.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.

Футболист ударил своего родственника ножом в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года. Двоюродный брат футболиста обратился в полицию через четыре месяца после инцидента, поскольку изначально хотел решить вопрос внутри семьи.

Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров. Так сотрудники правоохранительных органов узнали подробности конфликта и получили доказательства нападения Промеса на брата.

Ранее футболист «Спартака» рассказал о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса.