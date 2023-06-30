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Бывший нападающий «Реала» получил орден Британской империи

Экс-форвард «Реала» и сборной Уэльса Бэйл получил орден Британской империи

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил орден Британской империи. Об этом он сообщил в Twitter.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал валлиец.

Последним клубом Бэйла стал американский «Лос-Анджелес». Также он выступал за «Саутгемптон», лондонский «Тоттенхэм». В составе «Реала» он стал трехкратным чемпионом Испании, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Уэльса Бэйл провел 111 матчей, забив 41 мяч. Это лучший показатель среди игроков национальной команды за всю историю. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года Уэльс не смог выйти из группы.

После ухода из футбола Бэйл начал карьеру профессионального гольфиста.

Ранее Гарет Бэйл заявил, что Лионелю Месси понравится в МЛС.

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