Врач о Костомарове: видно, он рвется в бой

Врач-остеопат Иван Борисенко заявил, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показывает настоящий чемпионский дух и спортивный характер. Его слова приводит 5-tv.ru.

«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой.

Любой воcпалительный процеcc — проблема лимфатичеcкой cиcтемы. А это наш иммунитет. Во время операционного вмешательcтва, а у Романа были доcтаточно тяжелые операции, наш иммунитет подcаживаетcя, cильно оcлабевает.

Плюс любое оперативное вмешательство всегда сопровождается тяжелыми препаратами. Это тоже дает большой удар по иммунитету.

Насколько я вижу со стороны состояние Романа — здесь все достаточно хорошо. И мне очень нравится его (физическая) форма», — сказал врач.

29 июня Костомаров опубликовал новое видео, на котором он проводит тренировку после ампутации конечностей. Спортсмен показал себя в полный рост.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее врач назвал восстановление Костомарова настоящим медицинским чудом.