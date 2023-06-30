Президент «Барселоны» заявил, что УЕФА хотел «кинуть» каталонский клуб

Глава футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотел выкинуть команду из Лиги чемпионов, воспользовавшись делом о денежных выплатах каталонцев бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Я встречался с Чеферином (президентом УЕФА — «Газета.Ru»). Они хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов. Но к нам не могут применить санкции до решения суда.

Мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, и пока нет новостей о закрытии дверей перед нами. У нас будет возможность подать апелляцию, чтобы защитить свои интересы», — сказал Лапорта.

УЕФА в марте начал расследование в отношении «Барсы», а испанский суд принял жалобу прокуратуры на сине-гранатовых. В жалобе утверждается, что каталонский клуб выплатил Негрейре более €7 млн в период с 2001 по 2018 год.

Сам Энрикес Негрейра утверждает, что лишь консультировал «Барселону» по решениям арбитров — каталонцы хотели убедиться, что судьи не предвзяты в его отношении.

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