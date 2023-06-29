Колосков: Дзюба не прима-балерина, чтобы все вокруг него вращалось

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, говоря о влиянии нападающего Артема Дзюбы на «Локомотив», заявил, что нельзя обсуждать кандидатуру одного футболиста в отрыве от всей команды. Слова Колоскова приводит «РБ Спорт».

«Дзюба не прима-балерина, чтобы все вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Захотел вернуться на прежний уровень игры, помог себе и «Локомотиву» в прошлом сезоне. Но «Локомотив» — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного», — заявил Колосков.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адану Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Новый розыгрыш национального первенства стартует 21 июля, «железнодорожники» дома примут казанский «Рубин».

Ранее хорватский бывший футболист московского «Локомотива» Томислав Дуймович заявил, что нападающий красно-зеленых Дзюба может стать в следующем сезоне лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.