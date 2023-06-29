«Ювентус» не обращался к «Зениту» по поводу трансфера легионера

«Ювентус» не обращался к руководствую «Зенита» по поводу трансфера бразильского футболиста Малкома. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что представители туринского клуба также не вели переговоров со стороной игрока.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне РПЛ Малком провел 27 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. Бразилец стал лучшим бомбардиром сезона в лиге. Он на три гола опередил игрока «Спартака» Квинси Промеса. В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Накануне Малком вернулся в расположение «Зенита».

Ранее стало известно решение «Ромы» по трансферу легионера «Зенита».