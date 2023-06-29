Стало известно решение «Ромы» по трансферу легионера «Зенита»

Итальянская «Рома» не рассматривает вариант перехода футболиста «Зенита» Вендела. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что представители Вендела предлагали бразильского полузащитника римлянам, но это ни к чему не привело. «Рома» действительно заинтересована в подписании полузащитника, но не видит в Венделе претендента на эту позицию.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Сообщалось, что интерес к игроку проявляет турецкий «Фенербахче», который хочет взять бразильца в аренду с правом выкупа.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал Вендела после новостей о нежелании полузащитника возвращаться в Россию.