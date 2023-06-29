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Канделаки обратилась к Костомарову после публикации видео тренировки на протезах

Телеведущая Канделаки пожелала скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону Костомарову

Известная российская журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки в своем Telegram-канале поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который приступил к тренировкам на протезах.

29 июня Костомаров опубликовал новое видео, на котором он проводит тренировку после ампутации конечностей. Спортсмен показал себя в полный рост.

«Рома, ты и красавчик, и молодец, и что немаловажно — настоящий боец! От всей души желаю скорейшего восстановления!» — написала Канделаки.

26 июня Костомаров впервые опубликовал видео, на котором показал тренировки на велотренажере с протезами на ногах. При этом в кадр не попали кисти рук, к их протезированию пока не приступали.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах назвал восстановление Костомарова настоящим медицинским чудом.

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