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«Зенит» объявил о переходе бразильского футболиста

«Зенит» официально объявил о переходе бразильского нападающего Педро

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Sport Club Corinthians Paulista

Футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Коринтиансом» о переходе Педро.

Отмечается, что 17-летний нападающий перейдет в петербургскую команду по достижении совершеннолетия. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года. «Зенит» реализовал право преимущественного выкупа. В СМИ сообщалось, что контракт будет рассчитан на пять лет.

27 июня издание Globo Esporte сообщало, что «Зенит» выкупит половину прав 17-летнего футболиста за €9 млн. «Коринтианс» будет владеть 30% прав. Также отмечалось, что «Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро в рамках договоренностей по переходу Юри Алберто. В соглашении Педро прописаны отступные в размере €120 млн. Transfermarkt оценивает Педро в €2 млн.

Ранее сообщалось, что один из бразильских игроков «Зенита» договорился о переходе во «Фламенго».

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